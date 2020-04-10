В Днепропетровской области подтвердили три новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Днепропетровской области обнаружили три новых случая COVID-19, один из которых в городе Днепр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Днепропетровской ОГА.
"Сегодня 148 жителей области проверили на коронавирус. К сожалению, подтвердили три новых случая COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, коронавирус подтвердили у жителей Першотравенска, Кривого Рога и Днепра.
"Всего в области обследовали на коронавирус более 700 жителей. Это люди с подозрениями, больные пневмонией, контакте лица заболевших COVID-19. В настоящее время в области - 55 подтвержденных случаев коронавируса. Ни один из больных не подключен к аппаратам ИВЛ. Четверо жителей Днепропетровской области уже выздоровели", - добавили в ОГА.
Напомним, в Украине на 9 часов 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.