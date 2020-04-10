На Дніпропетровщині підтвердили три нові випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Дніпропетровщині виявили три нові випадки COVID-19, один з яких у місті Дніпро. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"Сьогодні 148 жителів області перевірили на коронавірус. На жаль, підтвердили три нові випадки COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Так, коронавірус підтвердили у мешканців Першотравенська, Кривого Рогу та Дніпра.
"Загалом в області обстежили на коронавірус понад 700 жителів. Це люди із підозрами, хворі на пневмонію, контакті особи захворілих на COVID-19. Нині в області – 55 підтверджених випадків коронавірусу. Жоден з хворих не підключений до апаратів ШВЛ. Четверо жителів Дніпропетровщини вже одужали", - додали в ОДА.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.