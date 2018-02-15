В Днепропетровской области вооруженная группировка захватила предприятие, взяв в заложники работников
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В городе Каменское Днепропетровской области полиция задержала вооруженную группировку, котороя проникла в одно из промышленных предприятий. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
"14 февраля, около 16:00 часов, в полицию поступило сообщение о том, что на территорию промышленного предприятия в г.. Каменское, ворвались вооруженные мужчины. Нападавшие прикрывали лица масками, избили работников предприятия и запретили им выходить из помещения.
Во время спецоперации все лица, проникшие на территорию предприятия, были установлены и задержаны. У них изъято 7 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, 1 устройство травматического действия, боеприпасы и 7 ножей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, к проведению полицейской операции были задействованы 100 правоохранителей. Во время освобождения заложников никто не пострадал.
По факту происшествия полиция открыла 2 уголовных производства по признакам ч. 3 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить, что количество задержанных пока не уточняется.