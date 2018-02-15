На Дніпропетровщині озброєне угрупування захопило підприємство, взявши у заручники робітників
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У місті Кам'янське Дніпропетровської області поліція затримало озброєне угруповання, яке проникло до одного із промислових підприємств. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.
“14 лютого, близько 16:00 години, до поліції надійшло повідомлення про те, що на територію промислового підприємства у м. Кам’янське, увірвалися озброєні чоловіки. Нападники прикривали обличчя масками, побили працівників підприємства та заборонили їм виходити із приміщення.
Під час спецоперації всі особи, які проникли на територію підприємства, були встановлені та затримані. У них вилучено 7 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 1 пристрій травматичної дії, набої та 7 ножів”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до проведення поліцейської операції були задіяні 100 правоохоронців. Під час звільнення заручників ніхто не постраждав.
За фактом події поліція відкрила 2 кримінальні провадження за ознаками ч. 3 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України.
Варто зазначити, що кількість затриманих наразі не уточнюється.