В Днепропетровской области охранников подозревают в совершении разбойного нападения

Нападение было совершено в селе Анновка. Двое неустановленных мужчин в черной форме и балаклавах зашли в частный дом, который принадлежит женщине 1978 года рождения. Там, угрожая хозяйке и ее 9-летнему сыну автоматом, злоумышленники потребовали деньги и ценности. После обыска дома грабители забрали телевизор, украшения и деньги в сумме около 10 тысяч гривен.

После этого злоумышленники сели в автомобиль с надписью "охрана" и желтыми проблесковыми маячками и поехали с места преступления.

Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой).

Напомним, в Сумской области совершено жестокое разбойное нападение.