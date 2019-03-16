В Днепропетровской области охранников подозревают в совершении разбойного нападения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Днепропетровской области злоумышленники совершили разбойное нападение на мать с ребенком. После этого нападавшие скрылись с места происшествия на машине с надписью "охрана". Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Нападение было совершено в селе Анновка. Двое неустановленных мужчин в черной форме и балаклавах зашли в частный дом, который принадлежит женщине 1978 года рождения. Там, угрожая хозяйке и ее 9-летнему сыну автоматом, злоумышленники потребовали деньги и ценности. После обыска дома грабители забрали телевизор, украшения и деньги в сумме около 10 тысяч гривен.
После этого злоумышленники сели в автомобиль с надписью "охрана" и желтыми проблесковыми маячками и поехали с места преступления.
Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой).
Напомним, в Сумской области совершено жестокое разбойное нападение.