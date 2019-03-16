На Дніпропетровщині охоронців підозрюють у скоєнні розбійного нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Дніпропетровській області зловмисники скоїли розбійний напад на матір з дитиною. Після цього нападники зникли з місця події на авто з написом "охорона". Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Напад було скоєно у селі Ганнівка. Двоє невстановлених чоловіків у чорній формі та балаклавах зайшли до приватного будинку, якій належить жінці 1978 року народження. Там, погрожуючи господині та її 9-річному сину автоматом, зловмисники почали вимагати гроші та цінності. Після обшуку будинку грабіжники забрали телевізор, прикраси та гроші у сумі близько 10 тисяч гривень.
Після цього зловмисники сіли в автомобіль з написом "охорона" та жовтими проблисковими маячками та поїхали з місця злочину.
Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 КК України (розбій).
Нагадаємо, на Сумщині скоєно жорстокий розбійний напад.