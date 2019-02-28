В Днепропетровской горел детский сад

После получения сообщения о пожаре на улице Центральная села Петрово Софиевского района. По указанному адресу были направлены спасателей сорок первого государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.



Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник на крыше детского сада. Огнем повреждена крыша здания заведения на площади 9 м. Кв. За 15 минут пожар был ликвидирован. К ликвидации пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники. Погибших и пострадавших нет.



Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.



Ранее сообщал УНН, в Днепре на ходу загорелся грузовик.