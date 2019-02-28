В Днепропетровской горел детский сад
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Утром, 28 февраля, в селе Петрово Софиевского района Днепропетровской области загорелась крыша детского сада. За 15 минут после прибытия пожарных огонь был ликвидирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
После получения сообщения о пожаре на улице Центральная села Петрово Софиевского района. По указанному адресу были направлены спасателей сорок первого государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник на крыше детского сада. Огнем повреждена крыша здания заведения на площади 9 м. Кв. За 15 минут пожар был ликвидирован. К ликвидации пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники. Погибших и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.
Ранее сообщал УНН, в Днепре на ходу загорелся грузовик.