На Дніпропетровщині горів дитячий садок

Після отримання повідомлення про пожежу на вулиці Центральна села Петрове Софіївського району. За вказаною адресою було направлено рятувальників 41-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.



Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла на даху дошкільного навчального закладу. Вогнем пошкоджено дах будівлі закладу на площі 9 м. кв. За 15 хвилин пожежу було ліквідовано. До ліквідації пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та постраждалих немає.



Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.



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