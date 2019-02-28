На Дніпропетровщині горів дитячий садок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Вранці, 28 лютого, в селі Петрове Софіївського району Дніпропетровської області загорівся дах дитячого садка. За 15 хвилин після прибуття пожежників вогонь було ліквідовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Після отримання повідомлення про пожежу на вулиці Центральна села Петрове Софіївського району. За вказаною адресою було направлено рятувальників 41-ої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла на даху дошкільного навчального закладу. Вогнем пошкоджено дах будівлі закладу на площі 9 м. кв. За 15 хвилин пожежу було ліквідовано. До ліквідації пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки. Загиблих та постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.
Раніше УНН повідомляв, у Дніпрі на ходу загорілась вантажівка.