На Днепропетровщине двух военных подозревают в сбыте наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. На Днепропетровщине двое военных и одно гражданское человек подозреваются в сбыте наркотиков местным жителям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
“Следователи ГБР... сообщили о подозрении двум военнослужащим одной из воинских частей, которая базируется в городе Павлоград Днепропетровской области и гражданскому лицу. Их подозревают в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте психотропных веществ (ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.
По данным следствия, военные вместе с гражданским лицом наладили механизм продажи наркотиков местным жителям. Во время обыска по месту жительства подозреваемых изъято: пистолет, патроны, вещества внешне похожи на наркотические, а также более 200 тысяч гривен.
Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
В случае доказательства вины, военнослужащим и их сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.
Напомним, в Черкасской сотрудники СБУ блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одной из учреждений исполнения наказаний, поставлял сотрудник колонии.