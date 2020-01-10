На Дніпропетровщині двох військових підозрюють у збуті наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Дніпропетровщині двоє військових та одна цивільна людина підозрюються у збуті наркотиків місцевим жителям. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.
“Слідчі ДБР... повідомили про підозру двом військовослужбовцям однієї з військової частин, яка базується у місті Павлоград Дніпропетровської області та цивільній особі. Їх підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин (ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, військові разом з цивільною особою налагодили механізм продажу наркотиків місцевим мешканцям. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваних вилучено: пістолет, набої, речовини ззовні схожі на наркотичні, а також понад 200 тисяч гривень.
Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
У разі доведення вини, військовослужбовцям та їхньому спільнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років.
Нагадаємо, на Черкащині співробітники СБУ блокували постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з установ виконання покарань, які постачав співробітник колонії.