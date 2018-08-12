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На Днепропетровщине ГСЧС уничтожила 34 боеприпасы, которые обнаружили граждане

Киев • УНН

 • 8052 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 11 августа трижды привлекали к работам по уничтожению боеприпасов, обнаруженных гражданами накануне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Днепропетровской области.

На Днепропетровщине ГСЧС уничтожила 34 боеприпасы, которые обнаружили граждане

9 августа во время поиска металлолома в лесополосе за пределами поселка Мотроновка Верхнеднепровского района местный житель обнаружил предметы, похожие на устаревшие артиллерийские снаряды калибра 122 мм в количестве 2 единиц.

“При обследовании территории 10 августа отделением группы пиротехнических работ дополнительно выявлены устаревшие взрывоопасные предметы, а именно: артиллерийские снаряды калибра 45 мм в количестве 16 единиц, артиллерийские снаряды калибра 76 мм в количестве 11 единиц, артиллерийские снаряды калибра 122 мм в количестве 3 единиц, артиллерийский снаряд калибра 85 мм в количестве 1 единица. В общем по данному адресу обнаружена 31 единица боеприпасов”, — указано в сообщении.

10 августа в Терновском районе города Кривой Рог на открытой территории вблизи улицы Салавата Юлаева во время проведения земельных работ мужчина обнаружил предмет, похожий на устаревший артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

В этот же день во время прогулки по лесополосе вблизи проспекта Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе города Днепр местный житель обнаружил 2 предмета, похожие на современные противотанковые мины. Специалисты пиротехнического подразделения идентифицировали их как современные противотанковые мины В-ТМ-62М.

По состоянию на 11 августа все обнаруженные боеприпасы уничтожены пиротехниками ГСЧС.

Как сообщал УНН, взрыв бытового газа и пожар произошли в квартире многоэтажного жилого дома в Харькове.

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