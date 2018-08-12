На Дніпропетровщині ДСНС знищила 34 боєприпаси, які виявили громадяни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій 11 серпня тричі залучали до робіт зі знищення боєприпасів, виявлених громадянами напередодні. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Дніпропетровській області.
9 серпня під час пошуку металобрухту у лісосмузі за межами селища Мотронівка Верхньодніпровського району місцевий мешканець виявив предмети, схожі на застарілі артилерійські снаряди калібру 122 мм у кількості 2 одиниць.
“При обстеженні території 10 серпня відділенням групи піротехнічних робіт додатково виявлено застарілі вибухонебезпечні предмети, а саме: артилерійські снаряди калібру 45 мм у кількості 16 одиниць, артилерійські снаряди калібру 76 мм у кількості 11 одиниць, артилерійські снаряди калібру 122 мм у кількості 3 одиниць, артилерійський снаряд калібру 85 мм у кількості 1 одиниця. Загалом за даною адресою виявлена 31 одиниця застарілих боєприпасів”, — вказано у повідомленні.
10 серпня у Тернівському районі міста Кривий Ріг на відкритій території поблизу вулиці Салавата Юлаєва під час проведення земельних робіт чоловік виявив предмет, схожий на застарілий артилерійський снаряд калібру 76 мм.
Цього ж дня під час прогулянки лісосмугою поблизу проспекта Богдана Хмельницького у Шевченківському районі міста Дніпро місцевий мешканець виявив 2 предмети, схожі на сучасні протитанкові міни. Фахівцями піротехнічного підрозділу ідентифікували їх як сучасні протитанкові міни У-ТМ-62М.
Станом на 11 серпня всі виявлені боєприпаси знищені піротехніками ДСНС.
Як повідомляв УНН, вибух побутового газу і пожежа сталися в квартирі багатоповерхового житлового будинку у Харкові.