В Днепропетровской области мужчина проведет 6 лет в тюрьме за хранение оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Днепропетровской области мужчина проведет шесть лет за решеткой за приобретение и хранение арсенала оружия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Приговором апелляционного суда Днепропетровской области 44-летний мужчина признан виновным в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.
Так, обвиняемый, находясь в зоне проведения антитеррористической операции, незаконно приобрел оружие - 18 реактивных противотанковых гранат (РПГ), 262 патрона различного калибра, самозарядный пистолет с двумя магазинами патронов к нему, еще 17 гранат и столько же запалов к ним. Свое "сокровище" злоумышленник перевез в Днепропетровскую область и хранил в доме, где жил, а также в своем автомобиле. Во время проведения обыска этого автомобиля на одной из автозаправочных станций в Днепре правоохранители изъяли 18 противотанковых гранат.
Указанный приговор суда подсудимый пытался обжаловать, подав кассационную жалобу в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, однако суд, согласившись с доводами государственного обвинения, оставил приговор в силе.