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На Дніпропетровщині чоловік проведе 6 років у тюрмі за зберігання зброї

На Дніпропетровщині чоловік проведе 6 років у тюрмі за зберігання зброї

Київ • УНН

 • 6150 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. На Дніпропетровщині чоловік проведе шість років за ґратами за придбання та зберігання арсеналу зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Вироком апеляційного суду Дніпропетровської області 44-річного чоловіка визнано винним у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 КК України), та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років.

Так, обвинувачений, знаходячись у зоні проведення антитерористичної операції, незаконно придбав зброю — 18 реактивних протитанкових гранат (РПГ), 262 патрони різного калібру, самозарядний пістолет з двома магазинами набоїв до нього, ще 17 гранат та стільки ж запалів до них. Свій “скарб” зловмисник перевіз на Дніпропетровщину та зберігав у будинку, де мешкав, а також у своєму автомобілі. Під час проведення обшуку цієї автівки на одній з автозаправних станцій у Дніпрі правоохоронці вилучили 18 протитанкових гранат.

Вказаний вирок суду підсудний намагався оскаржити, подавши касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, проте суд, погодившись з доводами державного обвинувачення, залишив вирок у силі.

 

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