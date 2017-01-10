На Дніпропетровщині чоловік проведе 6 років у тюрмі за зберігання зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Дніпропетровщині чоловік проведе шість років за ґратами за придбання та зберігання арсеналу зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Вироком апеляційного суду Дніпропетровської області 44-річного чоловіка визнано винним у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч.1 ст.263 КК України), та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років.
Так, обвинувачений, знаходячись у зоні проведення антитерористичної операції, незаконно придбав зброю — 18 реактивних протитанкових гранат (РПГ), 262 патрони різного калібру, самозарядний пістолет з двома магазинами набоїв до нього, ще 17 гранат та стільки ж запалів до них. Свій “скарб” зловмисник перевіз на Дніпропетровщину та зберігав у будинку, де мешкав, а також у своєму автомобілі. Під час проведення обшуку цієї автівки на одній з автозаправних станцій у Дніпрі правоохоронці вилучили 18 протитанкових гранат.
Вказаний вирок суду підсудний намагався оскаржити, подавши касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, проте суд, погодившись з доводами державного обвинувачення, залишив вирок у силі.