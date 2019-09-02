В Днепропетровской области мужчина получил 15 лет тюрьмы за убийство беременной жены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Житель села Орловщина суд признал виновным в убийстве беременной жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
"24-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности)", - говорится в сообщении.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а ссора произошла на бытовой почве.
Он задушил жену с помощью электрического провода. Женщина была на 9 месяце беременности. Вину подозреваемый признал полностью.
Напомним, что в Одесской области будут судить мужчину за изнасилование беременной девушки.