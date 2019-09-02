На Дніпропетровщині чоловік отримав 15 років ув’язнення за вбивство вагітної дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Жителя села Орлівщина суд визнав винним у вбивстві вагітної дружини. Про це повідомила пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
“24-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності)", - йдеться у повідомленні.
Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, а сварка сталась на побутовому ґрунті. Він задушив дружину за допомогою електричного проводу. Жінка була на 9 місяці вагітності. Провину підозрюваний визнав повністю.
Нагадаємо, що в Одеській області судитимуть чоловіка за зґвалтування вагітної дівчини.