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На Дніпропетровщині чоловік отримав 15 років ув’язнення за вбивство вагітної дружини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Жителя села Орлівщина суд визнав винним у вбивстві вагітної дружини. Про це повідомила пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.

“24-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності)", - йдеться у повідомленні.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, а сварка сталась на побутовому ґрунті. Він задушив дружину за допомогою електричного проводу. Жінка була на 9 місяці вагітності. Провину підозрюваний визнав повністю.

Нагадаємо, що в Одеській області судитимуть чоловіка за зґвалтування вагітної дівчини.

Українські Національні Новини

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