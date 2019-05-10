В Днепропетровской области 14-летний подросток изувечил могилы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В днепропетровской области в пгт. Широкое 14-летний подросток разломал несколько надгробных памятников на кладбище. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского ОП.
"Заявление о повреждении могил на кладбище, расположенном в пгт. Широкое Днепропетровской области, поступило в полицию от местных жителей 7 мая. Участковые оперативно установили личность злоумышленника - им оказался 14-летний парень", - говорится в сообщении.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Устанавливаются все обстоятельства дела.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, в Мукачево правоохранители задержали женщину, которая совершила надругательство над могилой. Поскольку это повторный случай, злоумышленницы грозит до 7 лет за решеткой.