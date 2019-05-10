В Днепропетровской области 14-летний подросток изувечил могилы

"Заявление о повреждении могил на кладбище, расположенном в пгт. Широкое Днепропетровской области, поступило в полицию от местных жителей 7 мая. Участковые оперативно установили личность злоумышленника - им оказался 14-летний парень", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Устанавливаются все обстоятельства дела.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Мукачево правоохранители задержали женщину, которая совершила надругательство над могилой. Поскольку это повторный случай, злоумышленницы грозит до 7 лет за решеткой.



