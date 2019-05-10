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На Дніпропетровщині 14-річний підліток понівечив могили

На Дніпропетровщині 14-річний підліток понівечив могили

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. На Дніпропетровщині в смт. Широке 14-річний підліток розламав декілька надгробних пам’ятників на кладовищі. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького ВП.

“Заява про пошкодження могил на кладовищі, розташованому в смт. Широке Дніпропетровської області, надійшла до поліції від місцевих мешканців 7 травня. Дільничні оперативно встановили особу зловмисника — ним виявився 14-річний хлопець”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Наразі встановлюються усі обставини справи.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3-х років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Мукачево правоохоронці затримали жінку, яка вчинила наругу над могилою. Оскільки це повторний випадок, зловмисниці загрожує до 7 років за ґратами.

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