На Днепропетровщине вражеский обстрел повредил предприятие, агрофирму, жилые дома и линии электропередач

На Днепропетровщине райцентры 2 громад были обстреляны врагом. Повреждены предприятие, агрофирма, линии электропередач и в результате атак FPV-дронами подверглись разрушениям частный дом и хозяйственная постройка. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, в Днепропетровской области ночью оккупанты обстреляли райцентры Мировской и Марганецкой громад Никопольского района.

К сожалению, в результате ударов были нанесены разрушения предприятию и агрофирме. Кроме того, повреждены линии электропередач, из-за чего часть абонентов осталась без света.

К счастью, люди в этих районах не пострадали.

По уточненной информации, вечерние атаки FPV-дронами также привели к порче частного дома и хозяйственной постройки.

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