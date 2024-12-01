На Днепропетровщине в результате вражеского удара количество пострадавших возросло до 24 человек

В результате вчерашней атаки на Днепровский район пострадали 24 человека. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По уточненной информации, 18 пострадавших находятся в больницах, из них 7 находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, вражеский обстрел унес жизни 4 человек.

Минувшей ночью вражеские войска снова нанесли удар по Никопольщине. Красногригорьевская община оказалась под обстрелом тяжелой артиллерии. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Смертельный удар по Днепропетровщине: 4 человек погибли, 21 человек пострадал