На Днепропетровщине в результате вражеского удара количество пострадавших возросло до 24 человек
Киев • УНН
В результате атаки на Днепровский район пострадали 24 человека, 4 погибших. Враг также обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии.
В результате вчерашней атаки на Днепровский район пострадали 24 человека. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По уточненной информации, 18 пострадавших находятся в больницах, из них 7 находятся в тяжелом состоянии. К сожалению, вражеский обстрел унес жизни 4 человек.
Минувшей ночью вражеские войска снова нанесли удар по Никопольщине. Красногригорьевская община оказалась под обстрелом тяжелой артиллерии. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Смертельный удар по Днепропетровщине: 4 человек погибли, 21 человек пострадал30 нояб. 2024, 20:38 • 38462 просмотра