В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

Часть депутатов Винницкого облсовета, если не полностью прекращала общаться с Геннадием Мазуром, то существенно ограничила контакты с ним. Люди опасаются, что содержание их разговоров с коллегой может стать известно третьим лицам. Также максимально избегать Мазура стараются и его однопартийцы по "Батькивщине".