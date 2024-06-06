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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

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4 июня 2024, 07:53  •  176562 просмотра

В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

Над Новомосковским районом Днепропетровской области сбит вражеский беспилотник.

Война •   •  3156 просмотра
В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

Часть депутатов Винницкого облсовета, если не полностью прекращала общаться с Геннадием Мазуром, то существенно ограничила контакты с ним. Люди опасаются, что содержание их разговоров с коллегой может стать известно третьим лицам. Также максимально избегать Мазура стараются и его однопартийцы по "Батькивщине".

публикации •   •  19390 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших

В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым. По информации от полиции, в результате столкновения погибли четыре человека и еще 22 получили ранения, включая детей.

Общество •   •  4029 просмотра
В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших

Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из них 32 - на Покровском направлении, где украинские военнослужащие отразили многочисленные атаки российских оккупантов.

Война •   •  4670 просмотра
Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении

Преимущественно сухая погода, местами грозы и до 32° тепла: прогноз на сегодня

6 июня на большей части территории Украины осадков не ожидается, только на северо-востоке страны, днем и в западных и Одесской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы; температура воздуха составит 12-32°C в зависимости от региона.

Общество •   •  4417 просмотра
Преимущественно сухая погода, местами грозы и до 32° тепла: прогноз на сегодня

россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших

В Никопольском районе Днепропетровской области вражеский беспилотник попал в рейсовый автобус, ранив четырех человек.

Война •   •  5941 просмотра
россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших

За сутки страна-террорист потеряла 1300 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1300 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 515 000 человек.

Война •   •  11592 просмотра
За сутки страна-террорист потеряла 1300 военнослужащих

Пожар в Хмельницкой области: произошла вражеская атака на инфраструктурный объект, без жертв

Из-за вражеской атаки на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области возник пожар, но сообщений о жертвах не поступало. В настоящее время экстренные службы работают над тушением пожара.

Общество •   •  13673 просмотра
Пожар в Хмельницкой области: произошла вражеская атака на инфраструктурный объект, без жертв

ПВО уничтожила 17 из 18 вражеских БпЛА

17 из 18 ударных беспилотников были сбиты в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях в ходе воздушного боя.

Война •   •  13191 просмотра
ПВО уничтожила 17 из 18 вражеских БпЛА

Вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные и артиллерийские обстрелы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  12826 просмотра
Вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам Запорожской области