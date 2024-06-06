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В Днепропетровской области сбили вражеский беспилотник
Над Новомосковским районом Днепропетровской области сбит вражеский беспилотник.
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
Часть депутатов Винницкого облсовета, если не полностью прекращала общаться с Геннадием Мазуром, то существенно ограничила контакты с ним. Люди опасаются, что содержание их разговоров с коллегой может стать известно третьим лицам. Также максимально избегать Мазура стараются и его однопартийцы по "Батькивщине".
В Чехии в результате столкновения поезда, следовавшего в Украину, с грузовым, возросло количество пострадавших
В Чехии пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым. По информации от полиции, в результате столкновения погибли четыре человека и еще 22 получили ранения, включая детей.
Генштаб: на фронте произошло 111 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении
За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, из них 32 - на Покровском направлении, где украинские военнослужащие отразили многочисленные атаки российских оккупантов.
Преимущественно сухая погода, местами грозы и до 32° тепла: прогноз на сегодня
6 июня на большей части территории Украины осадков не ожидается, только на северо-востоке страны, днем и в западных и Одесской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы; температура воздуха составит 12-32°C в зависимости от региона.
россияне дроном попали по автобусу в Днепропетровской области, 4 пострадавших
В Никопольском районе Днепропетровской области вражеский беспилотник попал в рейсовый автобус, ранив четырех человек.
За сутки страна-террорист потеряла 1300 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1300 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 515 000 человек.
Пожар в Хмельницкой области: произошла вражеская атака на инфраструктурный объект, без жертв
Из-за вражеской атаки на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области возник пожар, но сообщений о жертвах не поступало. В настоящее время экстренные службы работают над тушением пожара.
ПВО уничтожила 17 из 18 вражеских БпЛА
17 из 18 ударных беспилотников были сбиты в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях в ходе воздушного боя.
Вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные и артиллерийские обстрелы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.