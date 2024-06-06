На Дніпропетровщині збили ворожий безпілотник
Київ • УНН
Над Новомосковським районом Дніпропетровської області збито ворожий безпілотник.
Над Новомосковським районом Дніпропетровської області збито ворожий безпілотник, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
На Дніпропетровщині працювала ППО. Підрозділ повітряного командування "Схід" збив над Новомосковським районом безпілотник. Імовірно, "Орлан"
росіяни дроном поцілили в автобус на Дніпропетровщині, 4 постраждалих06.06.24, 08:22 • 16878 переглядiв