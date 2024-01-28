На Днепропетровщине сбили "шахед"

В Синельниковском районе Днепропетровщины сбили дрон армии РФ. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В Синельниковском районе наши защитники отминусовали вражеский шахед. Спасибо за защиту жителей области! говорится в сообщении

Дополнение

Воздушную тревогу в области объявляли в течение 18.25 до 20.34 воскресенья 28 января.

Просмотреть актуальную карту воздушных тревог можно по ссылке.

Воздушные Силы уничтожили 4 из 8-ми "шахеды" за ночь