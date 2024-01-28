На Дніпропетровщині збили "шахед"
Київ • УНН
У Дніпропетровській області України збили російський військовий безпілотник "Шахід". Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Повітряна тривога в області тривала з 18:25 до 20:34 у неділю, 28 січня.
У Синельниківському районі Дніпропетровщини збили дрон армії РФ. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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У Синельниківському районі наші захисники відмінусували ворожий шахед. Дякую за захист жителів області!
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Повітряну тривогу в області оголошували упродовж 18.25 до 20.34 неділі 28 січня.
Переглянути актуальну карту повітряних тривог можна за посиланням.
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