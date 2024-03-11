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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Днепропетровщине повреждены из-за обстрелов линии электропередачи и газопровод

На Днепропетровщине повреждены из-за обстрелов линии электропередачи и газопровод

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 05:38  •  17772 просмотра

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В результате российских обстрелов в Днепропетровской области были повреждены линии электропередач и газопровод, а также несколько домов, хозяйственных построек и транспортных средств.

Накануне вечером, 10 марта, россияне ударили дроном-камикадзе по Никополю. Ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Червоногригорьевскую общину. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Как следствие - повреждены 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки. Изуродованы несколько теплиц, авто и скутер. Задело линии электропередачи и газопровод. Люди уцелели.

В других районах области обошлось без вражеских атак.

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