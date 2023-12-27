На Днепропетровщине мужчина в балаклаве расстрелял авто: водитель погиб, введена специальная полицейская операция

В Днепропетровской области мужчина в балаклаве расстрелял на дороге автомобиль. Как сообщили в полиции, водитель погиб, для задержания преступника введена специальная полицейская операция, передает УНН.

"... на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу и произвел несколько выстрелов, предварительно из автомата с глушителем, по легковому автомобилю. В результате полученных ранений водитель погиб на месте", - сообщили правоохранители.

Для установления всех обстоятельств преступления на место выехало руководство полиции и следственно-оперативная группа.

На поиски подозреваемого задействованы все службы полиции.