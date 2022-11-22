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В деоккупированной Херсонской области вернули газоснабжение для 2200 абонентов

В деоккупированной Херсонской области вернули газоснабжение для 2200 абонентов

Киев • УНН

 • 291350 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Херсоне и деоккупированной части региона налажено газоснабжение для 2200 абонентов, а также возобновили работу две базовые станции в селах. Об этом сообщает Минреинтеграция, пишет УНН.

Цитата

«Заработали 2 базовые станции в селах Камышаны и Белозерцах. В целом на деоккупированной части области уже работают 54 базовые и 3 передвижные станции мобильной связи. Также налажено газоснабжение для 2200 абонентов, проживающих в селах Камышаны и Приозерное», - говорится в сообщении.

Детали 

Также, как отмечается, Херсонский областной онкодиспансер получил три тонны гуманитарной помощи Винницкой ОВА. В свою очередь Херсонскому областному территориальному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф передано 8 современных автомобилей скорой помощи.

Более того, в областном центре возобновлена ​​работа отделения ПриватБанка по улице Суворова, 34 и супермаркета сети АТБ по адресу: Николаевское шоссе, 30-б. Еще 2 магазина этой компании запланировано открыть 23 ноября в Шуменском и Таврическом микрорайонах.

Дополнение

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины.

14 ноября в Херсоне официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии находился Президент Владимир Зеленский.

В деоккупированном Херсоне возобновили работу оператора Vodafone.

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