В деоккупированной Херсонской области вернули газоснабжение для 2200 абонентов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Херсоне и деоккупированной части региона налажено газоснабжение для 2200 абонентов, а также возобновили работу две базовые станции в селах. Об этом сообщает Минреинтеграция, пишет УНН.
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«Заработали 2 базовые станции в селах Камышаны и Белозерцах. В целом на деоккупированной части области уже работают 54 базовые и 3 передвижные станции мобильной связи. Также налажено газоснабжение для 2200 абонентов, проживающих в селах Камышаны и Приозерное», - говорится в сообщении.
Детали
Также, как отмечается, Херсонский областной онкодиспансер получил три тонны гуманитарной помощи Винницкой ОВА. В свою очередь Херсонскому областному территориальному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф передано 8 современных автомобилей скорой помощи.
Более того, в областном центре возобновлена работа отделения ПриватБанка по улице Суворова, 34 и супермаркета сети АТБ по адресу: Николаевское шоссе, 30-б. Еще 2 магазина этой компании запланировано открыть 23 ноября в Шуменском и Таврическом микрорайонах.
Дополнение
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины.
14 ноября в Херсоне официально подняли государственный флаг Украины. На церемонии находился Президент Владимир Зеленский.
В деоккупированном Херсоне возобновили работу оператора Vodafone.