На деокупованій Херсонщині повернули газопостачання для 2200 абонентів

Цитата

«Запрацювали 2 базові станції у селах Комишани та Білозерцях. Загалом на деокупованій частині області вже працюють 54 базові та 3 пересувні станції мобільного зв’язку. Також налагоджено газопостачання для 2200 абонентів, які проживають у селах Комишани та Приозерне», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Також, як зазначається, Херсонський обласний онкодиспансер отримав три тонни гуманітарної допомоги від Вінницької ОВА. Своєю черргою Херсонському обласному територіальному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передано 8 сучасних автомобілів швидкої допомоги.

Більше того, в обласному центрі відновлено роботу відділення ПриватБанку по вулиці Суворова, 34 та супермаркету мережі АТБ за адресою: Миколаївське шосе, 30-б. Ще 2 магазини цієї компанії заплановано відкрити 23 листопада у Шуменському та Таврійському мікрорайонах.

Доповнення

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України.

14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.

У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.