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На деокупованій Херсонщині повернули газопостачання для 2200 абонентів

На деокупованій Херсонщині повернули газопостачання для 2200 абонентів

Київ • УНН

 • 291350 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Херсоні та деокупованій частині регіону налагоджено газопостачання для 2200 абонентів, а також відновили роботу дві базові станції у селах. Про це повідомляє Мінреінтеграції, пише УНН.

Цитата

«Запрацювали 2 базові станції у селах Комишани та Білозерцях. Загалом на деокупованій частині області вже працюють 54 базові та 3 пересувні станції мобільного зв’язку. Також налагоджено газопостачання для 2200 абонентів, які проживають у селах Комишани та Приозерне», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Також, як зазначається, Херсонський обласний онкодиспансер отримав три тонни гуманітарної допомоги від Вінницької ОВА. Своєю черргою Херсонському обласному територіальному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передано 8 сучасних автомобілів швидкої допомоги.

Більше того, в обласному центрі відновлено роботу відділення ПриватБанку по вулиці Суворова, 34 та супермаркету мережі АТБ за адресою: Миколаївське шосе, 30-б. Ще 2 магазини цієї компанії заплановано відкрити 23 листопада у Шуменському та Таврійському мікрорайонах.

Доповнення

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, 11 листопада Херсон повернувся під контроль України.

14 листопада в Херсоні офіційно підняли державний прапор України. На церемонії був Президент Володимир Зеленський.

У деокупованому Херсоні відновили роботу оператора Vodafone.

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