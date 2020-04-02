На нескольких столичных мостах образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки, несмотря на то, что в городе введен карантин из-за коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Леся Курбаса и Степана Бандеры.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Богатырской и Покровской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улице Елены Телиги и бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте и проспекте Юрия Гагарина. Также в пробках стоят улицы Гната Хоткевича, Магнитогорская.
Движение на мостах - Северном, Южном и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.
Напомним, 2 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,75 грн/долл.