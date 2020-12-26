На COVID-19 в мире заболело уже более 80 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. С начала пандемии в мире выявлено более 80 млн человек, инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, в субботу, 26 декабря, которые приводит Университет Джонса Хопкинса в американском городе Балтимор (штат Мэриленд), передает УНН.
По состоянию на 22.00 по времени Киева общее количество инфицированных коронавирусом составила 80 млн 166 тыс. 360. от последствий заболевания COVID-19 по всему миру умерли 1 млн 754 тыс. 762 человека. Выздоровели 45 млн 250 тыс. 266 человек.
Наибольшее количество заражений — в США, на втором месте — Индия, затем идет Бразилия.
По данным университета, всего месяц назад — 25 ноября — был преодолен порог в 60 млн инфицированных. В то же время эксперты по-прежнему говорят о высоком количестве выявленных случаев заражения и связанных с ним смертей.
Заметим, что университет Джонса Хопкинса ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральной и местной власти. Его данные регулярно обновляются и нередко превосходят статистику, предоставляемой официальными инстанциями с некоторым опозданием. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на 26 декабря сообщила о более 78,6 млн инфицированных и более 1,7 млн умерших.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 019 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 702 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.