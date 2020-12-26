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На COVID-19 у світі захворіло вже понад 80 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. З початку пандемії у світі виявлено понад 80 млн осіб, інфікованих коронавірусом. Про це свідчать дані, які в суботу, 26 грудня, наводить Університет Джонса Хопкінса в американському місті Балтімор (штат Меріленд), передає УНН.

На COVID-19 у світі захворіло вже понад 80 млн людей

Станом на 22.00 за часом Києва загальна кількість інфікованих коронавірусом становила 80 млн 166 тис. 360. Від наслідків захворювання COVID-19 по всьому світу померли 1 млн 754 тис. 762 людини. Одужали 45 млн 250 тис. 266 осіб.

Найбільша кількість заражень — у США, на другому місці — Індія, потім йде Бразилія.

За даними університету, лише місяць тому — 25 листопада — був подоланий поріг в 60 млн інфікованих. У той же час експерти як і раніше говорять про високу кількість невиявлених випадків зараження і пов’язаних з ним смертей.

Зауважимо, що університет Джонса Хопкінса веде підрахунки на основі інформації міжнародних організацій, федеральної та місцевої влади. Його дані регулярно оновлюються і нерідко перевершують статистику, що надається офіційними інстанціями з деяким запізненням. Так, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) на 26 грудня повідомила про понад 78,6 млн інфікованих і більш 1,7 млн ​​померлих.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 019 876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 702 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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