В Черниговской области произошел конфликт между учениками лицея, один ребенок травмирован - полиция

В Черниговской области на территории лицея произошел конфликт между детьми, как было заявлено, один из учеников нанес телесное повреждение ученице, сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, пишет УНН.

Детали

"В полицию поступило заявление жительницы Ивановской громады Черниговского района о том, что на территории местного лицея на перемене произошел конфликт между детьми, в результате которого один из учеников нанес ее дочери телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полиция расследует обстоятельства травмирования несовершеннолетней в результате конфликта в учебном заведении. По факту нанесения телесных повреждений ученице лицея в Ивановской громаде полиция расследует уголовное производство.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства конфликта между учениками лицея, опрашивают педагогов, детей и их родителей.

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