На Чернігівщині стався конфлікт між учнями ліцею, одна дитина травмована - поліція
Київ • УНН
Кримінальну справу було порушено після того, як учень завдав тілесних ушкоджень іншому учневі під час конфлікту в ліцеї в Іванівській громаді Чернігівської області.
У Чернігівській області на території ліцею стався конфлікт між дітьми, як було заявлено, один з учнів завдав тілесне ушкодження учениці, повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, пише УНН.
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"До поліції надійшла заява мешканки Іванівської громади Чернігівського району про те, що на території місцевого ліцею на перерві стався конфлікт між дітьми, внаслідок якого один з учнів спричинив її дочці тілесне ушкодження", - ідеться у повідомленні.
Поліція розслідує обставини травмування неповнолітньої внаслідок конфлікту в навчальному закладі. За фактом завдання тілесних ушкоджень учениці ліцею в Іванівській громаді поліція розслідує кримінальне провадження.
Відомості про подію внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).
Співробітники ювенальної превенції з’ясовують всі обставини конфлікту між учнями ліцею, опитують педагогів, дітей та їх батьків.
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