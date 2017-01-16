В Черновицкой области разоблачили растрату средств, выделенных на укрепление госграницы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По факту присвоения и растраты более полумиллиона гривен, выделенных из госбюджета на укрепление государственной границы Украина-Молдова зарегистрировано уголовное производство. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
Установлено, что 12.06.2006 Черновицкий региональный филиал Центр Государственного земельного кадастра (производитель работ) и Главное управление Госгеокадастра в Черновицкой области (заказчик) заключили договор на выполнение работ по разработке проекта землеустройства по отводу земельных участков для обслуживания полосы укрепления государственной границы Украина-Молдова на территории Черновицкой области.
Однако, вопреки условиям договора служебные лица Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области согласовали уплату исполнителю работ свыше 500 тыс грн за фактические затраты, без получения технических материалов в бумажном и электронном виде, а должностные лица Черновицкого регионального филиала государственного предприятия "Центр Государственного земельного кадастра" незаконно завладели указанными средствами.
Прокуратура Черновицкой области по результатам анализа материалов, предоставленных Черновицким пограничным отрядом Государственной пограничной службы Украины, зарегистрировала уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).