На Чернігівщині викрито розтрату коштів, виділених на укріплення держкордону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. За фактом привласнення та розтрати понад півмільйона гривень, виділених з держбюджету на обслуговування смуги кріплення державного кордону Україна-Молдова зареєстровано кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.
Встановлено, що 12.06.2006 Чернівецька регіональна філія Центр Державного земельного кадастру (виконавець робіт) та Головне управління Держгеокадастру в Чернівецькій області (замовник) уклали договір на виконання робіт з розробки проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування смуги кріплення державного кордону Україна-Молдова на території Чернівецької області.
Проте, всупереч умов договору службові особи Головного управління Держгеокадастру в Чернівецькій області погодили сплату виконавцю робіт понад 500 тис грн за фактичні затрати, без отримання технічних матеріалів в паперовому та електронному вигляді, а службові особи Чернівецької регіональної філії державного підприємства “Центр Державного земельного кадастру” незаконно заволоділи вказаними коштами.
Прокуратура Чернівецької області за результатами аналізу матеріалів, наданих Чернівецьким прикордонним загоном Державної прикордонної служби України, зареєструвала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).