В Черниговской области будут судить мужчину, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. К Черниговскому районному суда Черниговской области направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который в нетрезвом состоянии врезался в дерево в результате чего погиб пассажир. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черниговской местной прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что 27.02.2019 около 09 час. 50 мин, обвиняемый, 1958 года, управляя автомобилем Volkswagen Transporter 4, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по автодороге со стороны автодороги Р-12 в направлении с. Боромыки Черниговского района и области на расстоянии 890 метров от главной дороги Р-12 на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость для движения, опасно изменил направление движения и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на придорожное дерево", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.
Обвиняемому инкриминируется нарушение требования п 1.3, 1.5, 2.3 (б), 12.1, 10.1, 2.9а Правил дорожного движения Украины, что стало условием и причиной наступления события данного дорожно-транспортного происшествия.
Предусмотрен преступление ч. 2 ст. 286 УК Украины, наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Донецкой участкового офицера полиции, которая уже не работает в органах полиции, судить за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.