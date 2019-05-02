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На Чернігівщині судитимуть чоловіка, який на підпитку скоїв смертельне ДТП

На Чернігівщині судитимуть чоловіка, який на підпитку скоїв смертельне ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. До Чернігівського районного суду Чернігівської області скеровано обвинувальний акт відносно чоловіка, який на підпитку врізався в дерево в результаті чого загинув пасажир. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Чернігівської місцевої прокуратури.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2019 близько 09 год. 50 хв., обвинувачений, 1958 року народження, керуючи автомобілем Volkswagen Transporter 4, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухаючись автодорогою зі сторони автодороги Р-12 в напрямку с. Боромики Чернігівського району та області на відстані 890 метрів від головної дороги Р-12 на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості для руху, небезпечно змінив напрямок руху та виїхав за межі проїзної частини, де скоїв наїзд на придорожнє дерево”, — йдеться у повідомленні.

У наслідок ДТП пасажир отримав тілесні ушкодження несумісні з життя.

Обвинуваченому інкримінується порушення вимоги п.п. 1.3, 1.5, 2.3 (б), 12.1, 10.1, 2.9а Правил дорожнього руху України, що стало умовою та причиною настання події даної дорожньо-транспортної пригоди.

Передбачений злочин ч. 2 ст. 286 КК України, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Донеччині дільничного офіцера поліції, яка уже не працює в органах поліції, судитимуть за скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Українські Національні Новини

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