На Чернігівщині судитимуть чоловіка, який на підпитку скоїв смертельне ДТП

КИЇВ. 2 травня. УНН. До Чернігівського районного суду Чернігівської області скеровано обвинувальний акт відносно чоловіка, який на підпитку врізався в дерево в результаті чого загинув пасажир. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Чернігівської місцевої прокуратури.