Екс-поліцейська піде під суд за скоєну напідпитку ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Донеччині дільничного офіцера поліції, яка уже не працює в органах поліції, судитимуть за скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
"Слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, за процесуального керівництва прокуратури Донецької області, завершили досудове розслідування стосовно дільничного офіцера Кальміуського відділення поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області, підозрюваної у скоєнні ДТП", - йдеться у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниця поліції, знаходячись поза службою, перебуваючи за кермом автомобіля "ВАЗ", рухалась з перевищенням швидкості, внаслідок чого скоїла наїзд на перешкоду у вигляді бетонних блоків блок-посту у місті Маріуполі. Дільничний офіцер поліції перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння, відзначили у бюро.
"Внаслідок дорожньо-транспортної події 35-річний пасажир автомобіля отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя, зокрема, травми грудної клітини, ребер, тазу, забиття легень", - додали у ДБР.
За результатами досудового розслідування, поліцейська обвинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Той факт, що жінка за кермом перебувала у стані алкогольного сп’яніння є обставиною, яка відповідно до ст. 67 Кримінального кодексу України, обтяжує покарання.
У разі доведення вини, поліцейській загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого
"Обвинувальний акт скеровано до суду. На час закінчення досудового розслідування жінка в органах поліції вже не працює", - зазначили у ДБР.
Нагадаємо, патрульне авто зіткнулося з легковиком у Полтаві, є постраждалі.