Екс-поліцейська піде під суд за скоєну напідпитку ДТП

КИЇВ. 30 квітня. УНН. На Донеччині дільничного офіцера поліції, яка уже не працює в органах поліції, судитимуть за скоєння ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.