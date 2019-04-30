Экс-полицейская пойдет под суд за ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Донецкой области участкового офицера полиции, которая уже не работает в органах полиции, будут судить за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Краматорске, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, завершили досудебное расследование в отношении участкового офицера Кальмиусского отделения полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области, подозреваемого в совершении ДТП", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что сотрудница полиции, находясь вне службы, находясь за рулем автомобиля "ВАЗ", двигалась с превышением скорости, в результате чего совершила наезд на препятствие в виде бетонных блоков блок-поста в городе Мариуполе. Участковый офицер полиции находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, отметили в бюро.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний пассажир автомобиля получил тяжелые телесные повреждения, опасные для жизни, в частности, травмы грудной клетки, ребер, таза, ушиб легких", - добавили в ГБР.

По результатам предварительного расследования, полицейская обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, причинившем потерпевшему тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Тот факт, что женщина за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения является обстоятельством, которое в соответствии со ст. 67 Уголовного кодекса Украины, отягчающим наказание.

В случае доказательства вины, полицейской грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"Обвинительный акт направлен в суд. Ко времени окончания досудебного расследования женщина в органах полиции уже не работает", - отметили в ГБР.

Напомним, патрульное авто столкнулось с автомобилем в Полтаве, есть пострадавшие.

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