В Черниговской области умерла самая старая жительница Украины

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48432 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115287 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102885 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105693 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104756 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92709 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103996 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102102 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Черниговской области умерла самая старая жительница Украины

В Черниговской области умерла самая старая жительница Украины

Киев  •  УНН

 • 23046 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Черниговской области в возрасте 117 лет скончалась самая старая жительница Украины. Об этом УНН рассказали в пресс-службе Семеновской государственной администрации.

"В пятницу, 3 ноября, умерла Кристина Нагорная в возрасте 117 лет. Она была занесена в Национальный реестр рекордов, как самая старая жительница Украины. Ее похоронили на сельском кладбище в селе Жадово Черниговской области 4 ноября", - сообщили в государственной администрации.

Кроме того, Кристина Нагорная претендовала на звание самой старой жительницы планеты, но это звание ей так и не присвоили.

"Она не болела на какое-то особое заболевания. Она умерла от старости. В этом году 2 июля Нагорной исполнилось 117 лет", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что у женщины была дочь, четверо внуков и двенадцать правнуков.

Как сообщал УНН, на Ямайке умерла старейшая жительница Земли Вайолет Мосс-Браун в возрасте 117 лет.

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