В Черниговской области умерла самая старая жительница Украины

"В пятницу, 3 ноября, умерла Кристина Нагорная в возрасте 117 лет. Она была занесена в Национальный реестр рекордов, как самая старая жительница Украины. Ее похоронили на сельском кладбище в селе Жадово Черниговской области 4 ноября", - сообщили в государственной администрации.

Кроме того, Кристина Нагорная претендовала на звание самой старой жительницы планеты, но это звание ей так и не присвоили.

"Она не болела на какое-то особое заболевания. Она умерла от старости. В этом году 2 июля Нагорной исполнилось 117 лет", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что у женщины была дочь, четверо внуков и двенадцать правнуков.

Как сообщал УНН, на Ямайке умерла старейшая жительница Земли Вайолет Мосс-Браун в возрасте 117 лет.