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На Чернігівщині померла найстаріша жителька України

На Чернігівщині померла найстаріша жителька України

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. На Чернігівщині у віці 117 років померла найстаріша жителька України. Про це УНН розповіли у прес-службі Семенівської державної адміністрації.

"У п’ятницю, 3 листопада, померла Христина Нагорна у віці 117 років. Вона була занесена до Національного реєстру рекордів, як найстаріша жителька України. ЇЇ поховали на сільському кладовищі у селі Жадове Чернігівської області 4 листопада", - повідомили у державній адміністрації.

Крім того, Христина Нагорна претендувала на звання найстаршої жительки планети, але це звання їй так і не присвоїли.

"Вона не хворіла на якесь особливе захворювання. Вона померла від старості. У цьому році 2 липня Нагорній виповнилось 117 років", - сказали у прес-службі.

Повідомляється, що у жінки була донька, четверо онуків та дванадцять правнуків.

Як повідомляв УНН, на Ямайці померла найстаріша мешканка Землі Вайолет Мосс-Браун у віці 117 років. 

Українські Національні Новини

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