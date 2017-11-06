На Чернігівщині померла найстаріша жителька України

"У п’ятницю, 3 листопада, померла Христина Нагорна у віці 117 років. Вона була занесена до Національного реєстру рекордів, як найстаріша жителька України. ЇЇ поховали на сільському кладовищі у селі Жадове Чернігівської області 4 листопада", - повідомили у державній адміністрації.

Крім того, Христина Нагорна претендувала на звання найстаршої жительки планети, але це звання їй так і не присвоїли.

"Вона не хворіла на якесь особливе захворювання. Вона померла від старості. У цьому році 2 липня Нагорній виповнилось 117 років", - сказали у прес-службі.

Повідомляється, що у жінки була донька, четверо онуків та дванадцять правнуків.

Як повідомляв УНН, на Ямайці померла найстаріша мешканка Землі Вайолет Мосс-Браун у віці 117 років.