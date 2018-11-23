В Черниговской области поляки перевозили контрабандные сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Позавчера, 21 ноября, в Черниговские области в пограничном пункте "Сирет-Сучава" на въезде в республику Румыния у двух польских водителей было выявлено тысячи коробок контрабандных сигарет. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Позавчера, 21 ноября, в Черниговские области в пограничном пункте "Сирет-Сучава" на въезде в республику Румыния два польских водителя грузовых автомобилей DAF при прохождении таможенного контроля предоставили соответствующие документы по перевозке строительных материалов.
Однако в результате обыска, который провели пограничники, были выявлены тысячи коробок сигарет.
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Начато досудебное расследование ч.2 ст. 364 УК Украины.
Как сообщал УНН, в понедельник 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса.
В ГНСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
Напомним, на барже "Параллель" были найдены пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.
В ГНСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.
Управление СБУ Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.