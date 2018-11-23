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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 98904 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 106092 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 141568 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138688 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133397 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126941 просмотра

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7 марта, 08:52 • 166164 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141562 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145363 просмотра

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В Черниговской области поляки перевозили контрабандные сигареты

В Черниговской области поляки перевозили контрабандные сигареты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Позавчера, 21 ноября, в Черниговские области в пограничном пункте "Сирет-Сучава" на въезде в республику Румыния у двух польских водителей было выявлено тысячи коробок контрабандных сигарет. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Позавчера, 21 ноября, в Черниговские области в пограничном пункте "Сирет-Сучава" на въезде в республику Румыния два польских водителя грузовых автомобилей DAF при прохождении таможенного контроля предоставили соответствующие документы по перевозке строительных материалов.

Однако в результате обыска, который провели пограничники, были выявлены тысячи коробок сигарет.

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Начато досудебное расследование ч.2 ст. 364 УК Украины.

Как сообщал УНН, в понедельник 19 ноября в Черном море спасли экипаж буксира, который получил повреждение корпуса.

В ГНСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.

Напомним, на барже "Параллель" были найдены пачки сигарет иностранного происхождения Marshal, Ashima, Stix.

В ГНСУ заявили, что судно осуществляло внутренний рейс из Голой Пристани в Скадовск, поэтому не требовало таможенно-пограничного оформления груза.

Управление СБУ Одесской области начало досудебное расследование по ч.2 ст.201 УК Украины.

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