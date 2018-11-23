На Чернігівщині поляки перевозили контрабандні цигарки

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Позавчора, 21 листопада, у Чернігівські області у прикордонному пункті "Сирет-Сучава" на в’їзді в республіку Румунія у двох польських водіїв було виявлено тисячі коробок контрабандних сигарет. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.