На Чернігівщині поляки перевозили контрабандні цигарки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Позавчора, 21 листопада, у Чернігівські області у прикордонному пункті "Сирет-Сучава" на в’їзді в республіку Румунія у двох польських водіїв було виявлено тисячі коробок контрабандних сигарет. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Позавчора, 21 листопада, у Чернігівські області у прикордонному пункті "Сирет-Сучава" на в’їзді в республіку Румунія два польські водії вантажних автомобілів DAF при проходженні митного контролю надали відповідні документи щодо перевезення будівельних матеріалів.
Однак в результаті обшуку, який здійснили прикордонники, були виявленні тисячі коробок сигарет.
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Як повідомляв УНН, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.
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