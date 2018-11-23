На Чернігівщині поляки перевозили контрабандні цигарки

ukru
Ексклюзив
07:02 • 38263 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 190721 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 490862 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 476117 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 461339 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 459661 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 329964 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268140 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 528071 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178867 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
7.8 м/с
72 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 98289 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 88737 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 94284 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 86077 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 74025 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 38277 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 445624 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 528072 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 452340 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 401648 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 173413 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 170186 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 170565 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 164806 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 167732 перегляди
Актуальне
На Чернігівщині поляки перевозили контрабандні цигарки

На Чернігівщині поляки перевозили контрабандні цигарки

Київ • УНН

 • 15651 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Позавчора, 21 листопада, у Чернігівські області у прикордонному пункті "Сирет-Сучава" на в’їзді в республіку Румунія у двох польських водіїв було виявлено тисячі коробок контрабандних сигарет. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Позавчора, 21 листопада, у Чернігівські області у прикордонному пункті "Сирет-Сучава" на в’їзді в республіку Румунія два польські водії вантажних автомобілів DAF при проходженні митного контролю надали відповідні документи щодо перевезення будівельних матеріалів.

Однак в результаті обшуку, який здійснили прикордонники, були виявленні тисячі коробок сигарет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фахівцям поки не вдається зрушити баржу з цигарками у Чорному морі

Розпочато досудове розслідування ч.2 ст. 364 КК України.

Як повідомляв УНН, у понеділок 19 листопада в Чорному морі врятували екіпаж буксиру, який зазнав пошкодження корпусу.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Нагадаємо, на баржі “Паралель” були знайдені пачки цигарок іноземного походження Marshal, Ashima, Stix.

У ДПСУ заявили, що судно здійснювало внутрішній рейс із Голої Пристані до Скадовська, тому не потребувало митно-прикордонного оформлення вантажу.

Управління СБУ Одеської області почало досудове розслідування за ч.2 ст.201 КК України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39