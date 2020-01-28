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В Черниговской области после обращения в полицию сняли коммунистическую символику в кафе

Киев • УНН

 • 19288 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В одном из ресторанов в Прилуках в Черниговской области были сняты коммунистические флаги и портреты "вождей" после обращения в полицию. Об этом в соцсети Facebook сообщил председатель общественной организации "Свитанок", соучредитель проекта по декоммунизации Вадим Поздняков, передает УНН.

В Черниговской области после обращения в полицию сняли коммунистическую символику в кафе

"Коммунистические флаги и портреты вождей было убрано из ресторана в Прилуках. Продолжение истории с рестораном в Прилуках, где висели портреты и бюсты Сталина, Ленина, серпы-молоты и советские флаги", - отметил он.

В то же время, как отметили в отделе коммуникаций ГУНП в Черниговской области, по данному факту в полиции открыли уголовное производство. Так, информация о неправомерных действиях поступила в Прилуцкий отдел полиции 24 января. Заявительница сообщила о нарушении законодательства о декоммунизации, а именно, что в одном из заведений города была размещена коммунистическая символика.

"По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Как ранее сообщал УНН, новый глава Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что проспект маршала Георгия Жукова должны переименовать в проспект генерала Петра Григоренко из-за того, что Жуков подпадает под декоммунизацию.

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