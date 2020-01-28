На Чернігівщині після звернення в поліцію зняли комуністичну символіку у кафе
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. В одному із ресторанів у Прилуках на Чернігівщині були зняті комуністичні прапори та портрети "вождів" після звернення у поліцію. Про це у соцмережі Facebook повідомив голова громадської організації "Світанок", співзасновник проекту щодо декомунізації Вадим Поздняков, передає УНН.
"Комуністичні прапори та портрети вождів було прибрано із ресторану у Прилуках. Продовження історії із рестораном у Прилуках, де висіли портрети та погруддя Сталіна, Леніна, серпи-молоти та радянські прапори", - зазначив він.
Водночас, як зазначили у відділі комунікацій ГУНП у Чернігівській області, за цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Так, інформація щодо неправомірних дій надійшла до Прилуцького відділу поліції 24 січня. Заявниця повідомила про порушення законодавства про декомунізацію, а саме, що в одному із закладів міста була розміщена комуністична символіка.
"За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) - карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої", - сказано у повідомленні.
Триває досудове розслідування.
Як раніше повідомляв УНН, новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що проспект маршала Георгія Жукова мають перейменувати у проспект генерала Петра Григоренка через те, що Жуков підпадає під декомунізацію.