Новий голова Інституту нацпам’яті прокоментував ситуацію з проспектом Жукова у Харкові

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що проспект маршала Георгія Жукова мають перейменувати у проспект генерала Петра Григоренка через те, що Жуков підпадає під декомунізацію. Про це він заявив під час пресконференції передає кореспондент УНН.