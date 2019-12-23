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Новий голова Інституту нацпам’яті прокоментував ситуацію з проспектом Жукова у Харкові

Новий голова Інституту нацпам’яті прокоментував ситуацію з проспектом Жукова у Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новий голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович заявив, що проспект маршала Георгія Жукова мають перейменувати у проспект генерала Петра Григоренка через те, що Жуков підпадає під декомунізацію. Про це він заявив під час пресконференції передає кореспондент УНН.

“Мені здається Петро Григоренко. Але це моя думка. Жуков точно не може бути, адже він підпадає під декомунізацію. Я дуже сподіваюся, що з цим не буде ніяких проблем в Харкові. Все ж таки органи місцевого самоврядування врегулюють це питання, це їх право врегульовувати ці питання. Але генерал Григоренко прекрасний герой, героїчна постать... Людина, яка зробила багато. Я не думаю, що у когось є змістовні запитання до постаті генерала Григоренка, нема ніяких перешкод... Але все ж таки, якщо щодо цього потрібен діалог, потрібна експертна дискусія, потрібно зустрітися у Харкові... то це потрібно робити. У нас децентралізація в країні”, — зазначив він.

Нагадаємо, 19 червня міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Жукова.

Уряд планував підготувати звернення до міської ради Харкова і правоохоронців щодо перевірки законності повернення імені радянського маршала Георгія Жукова проспекту в місті.

Раніше в Інституті нацпам’яті УНН повідомляли, що їхні юристи готові подати позов проти мера Харкова Геннадія Кернеса у разі підписання ним рішення про перейменування проспекту.

Так через повернення проспекту Жукова в Харкові було відкрито кримінальне провадження

Нагадаємо, суд скасував рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. 

Як писав раніше УНН, у червні невідомі особи у Харкові почали замінювати таблички — з пр. Григоренка на пр. Маршала Жукова. Зазначається, що нові вказівники були знайдені на будинках уздовж проспекту № 17, 19, 21, 23, 31. 

Окрім цього повідомлялося, що у Харкові пройде громадське обговорення у формі електронної консультації з питання присвоєння імені Маршала Жукова шляхом перейменування проспекту Петра Григоренка. 

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