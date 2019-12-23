Новый глава Института нацпамяти прокомментировал ситуацию с проспектом Жукова в Харькове

"Мне кажется Петр Григоренко. Но это мое мнение. Жуков точно не может быть, ведь он подпадает под декоммунизацию. Я очень надеюсь, что с этим не будет никаких проблем в Харькове. Все же органы местного самоуправления урегулируют этот вопрос, это их право регулировать эти вопросы. Но генерал Григоренко прекрасный герой, героическая фигура ... Человек, который сделал много. Я не думаю, что у кого-то есть содержательные вопросы к личности генерала Григоренко; нет никаких препятствий ... Но все же, если для этого нужен диалог, нужна экспертная дискуссия, нужно встретиться в Харькове ... то это нужно делать. У нас децентрализация в стране", - отметил он.

Напомним, 19 июня горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекта Жукова.

Правительство планировало подготовить обращение в городской совет Харькова и к правоохранителям по проверке законности возврата имени советского маршала Георгия Жукова проспекта в городе.

Ранее в Институте нацпамяти УНН сообщали, что их юристы готовы подать иск против мэра Харькова Геннадия Кернеса в случае подписания им решения о переименовании проспекта.

Так из-за возвращения проспекта Жукова в Харькове было открыто уголовное производство.

Напомним, суд отменил решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.

Как писал ранее УНН, в июне неизвестные лица в Харькове начали заменять таблички - с пр. Григоренко на пр. Маршала Жукова. Отмечается, что новые указатели были найдены на домах вдоль проспекта № 17, 19, 21, 23, 31.

Кроме этого сообщалось, что в Харькове пройдет общественное обсуждение в форме электронной консультации по вопросу присвоения имени Маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко.