На Черниговщине из-за непогоды без света остались почти 60 тысяч абонентов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. На Черниговщине по состоянию на 18:00 без света остались почти 60 тысяч потребителей. Над восстановлением электроснабжения работает 54 бригады, в частности — 182 работника Черниговоблэнерго. Об этом сообщил в Телеграмме начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, передает УНН.
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«Непогода немного стихла, оставив без электричества почти 60 тысяч абонентов в области. Данные по состоянию на 18:00. Над восстановлением электроснабжения работает 54 бригады (182 работника) Черниговоблэнерго», — говорится в сообщении.
Контекст
В субботу непогода оставила без электроснабжения 59 городов, поселков и сел в Черниговской области, местами было затруднено движение транспорта. Больше всего сильный ветер прошелся по Прилуччине, обесточены 25 населенных пунктов, Нежинский район – 18, Корюковский – 9, Черниговский – 7.
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