На Чернігівщині через негоду без світла залишилися майже 60 тисяч домівок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Чернігівщині станом на 18:00 без світла лишилися майже 60 тисяч споживачів. Над відновленням електропостачання працює 54 бригади, зокрема — 182 працівники Чернігівобленерго. Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, передає УНН.
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«Негода трохи стихла, залишивши без електрики майже 60 тисяч абонентів в області. Дані станом на 18:00. Над відновленням електропостачання працює 54 бригади (182 працівника) Чернігівобленерго», — йдеться у повідомленні.
Контекст
У суботу негода залишила без електропостачання 59 міст, селищ та сіл у Чернігівській області, місцями було ускладнено рух транспорту. Найбільше сильний вітер пройшовся по Прилуччині, знеструмлено 25 населених пунктів, Ніжинський район – 18, Корюківський – 9, Чернігівський – 7.
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