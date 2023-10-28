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На Чернігівщині через негоду без світла залишилися майже 60 тисяч домівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Чернігівщині станом на 18:00 без світла лишилися майже 60 тисяч споживачів. Над відновленням електропостачання працює 54 бригади, зокрема — 182 працівники Чернігівобленерго. Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, передає УНН.

На Чернігівщині через негоду без світла залишилися майже 60 тисяч домівок

Цитата

«Негода трохи стихла, залишивши без електрики майже 60 тисяч абонентів в області. Дані станом на 18:00. Над відновленням електропостачання працює 54 бригади (182 працівника) Чернігівобленерго», — йдеться у повідомленні.

Контекст

У суботу негода залишила без електропостачання 59 міст, селищ та сіл у Чернігівській області, місцями було ускладнено рух транспорту. Найбільше сильний вітер пройшовся по Прилуччині, знеструмлено 25 населених пунктів, Ніжинський район – 18, Корюківський – 9, Чернігівський – 7.

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