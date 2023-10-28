Негода в Україні: без електрики на Чернігівщині опинилися 25 тисяч домівок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Негода залишила без електропостачання 59 міст, селищ та сіл у Чернігівській області, місцями ускладнено рух транспорту, повідомив у суботу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
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"Негода залишила без електропостачання 59 населених пунктів області (понад 25 тисяч абонентів). Повалені дерева створили перешкоди на дорогах", - написав Чаус у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, найбільше сильний вітер пройшовся по Прилуччині, знеструмлено 25 населених пунктів, Ніжинський район – 18, Корюківський – 9, Чернігівський – 7.
Попри погоду усі служби працюють, зауважив Чаус.
"Без нагальної потреби не виходьте з дому та подбайте про заряджені акумулятори телефонів", - вказав він.
Нагадаємо
Через негоду 28 жовтня на Сумщині сталися обриви електроліній. Без електроенергії залишилось 17 населених пунктів.